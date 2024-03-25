Светлана Бондарчук пожаловалась на аварийный подвал в ее элитном доме в Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Светлана Бондарчук живет в старом доме на Патриарших прудах. Бывшая супруга Федора Бондарчука рассказала, что была шокирована состоянием коммуникаций и перекрытий после того, как спустилась в подвал дома.

По словам светской львицы, накануне перед тем, как она смогла попасть в подвал здания, эту часть дома выкупили для коммерческих нужд. Бондарчук подчеркнула, что раньше она не имела доступа к помещению.

«Что еще важно — это помещение оказалось в аварийном состоянии. Я была уверена, что денежные средства, которые мы платим за капремонт, идут именно на него. Но нет. Канализация стекает прямо в землю, полная антисанитария», — поделилась она.

Бондарчук добавила, что несколько раз оставляла жалобы на соответствующих ресурсах, однако каждый раз ее заявки на ремонт закрывались и ничего в итоге не чинили.

«Как жилец дома я оставляю заявки на устранение проблем, а через несколько часов кто-то из ответственных лиц закрывает их с пометкой „выполнено“», — объяснила она.

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