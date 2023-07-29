Светлана Бондарчук поделилась важным событием в личной жизни

Светлана Бондарчук поделилась радостным событием — свадьбой. Однако сыграет ее телеведущая во второй раз с прежним супругом Сергеем Харченко.

Дело в том, что Светлана вышла замуж за Сергея в 2020 году. Это было грандиозное событие, когда вся светская Москва праздновала весь летний вечер. Супруги договорились, что устроят такое же мероприятие в Санкт-Петербурге, но вскоре забыли об этом.

Однако после того, как Бондарчук посетила свадьбу Татьяны Булановой, знаменитость решила тоже погулять вдоль Невы, поднимая бокалы. Кроме того, Санкт-Петербург является родным городом Харченко.

Светлана уже даже определила дату свадьбы — 15 августа 2024 года. Оказывается, именно в это число у супругов будет четвертая годовщина семейной жизни, пишет Woman.ru.

Ранее мы писали, что Светлана Бондарчук рассказала о непростом периоде взросления сына.