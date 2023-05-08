«Дрался и угонял машины»: Светлана Бондарчук рассказала о непростом периоде взросления сына

31-летний актер, режиссер и продюсер Сергей Бондарчук-младший по праву считается продолжателем славной традиции, восходящей к его деду. советскому режиссеру Сергею Федоровичу Бондарчуку.

Но 10-15 лет назад этот представитель золотой молодежи доставлял немало головной боли своей семье. Сергей занимался боксом и борьбой, и его вспыльчивый характер и возникавшие в связи с этим конфликты не раз обсуждались в таблоидах.

Недавно, как сообщает Газета.Ru, Светлана Бондарчук поделилась воспоминаниями о том - весьма непростом периоде.

В интервью YouTube-шоу Натальи Подольской мать актера, в частности, сказала: «Подростковый период? О, это был самый ужасный этап!.. Что вытворял? Да все! Угонял мои машины, хулиганил. Это приключение. Но с другой стороны, а как мальчик должен расти?»

По словам звездной мамы, ее мальчик дрался только за правду, заступаясь за слабых, он никогда не совершал подлых поступков. С 14 лет Сергей Бондарчук-младший начал влюбляться и приводить домой девушек.