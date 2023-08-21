«Дорого — не значит стильно»: модная битва Светланы Бондарчук и Паулины Андреевой
Стилист Мартынова назвала модные провалы Светланы Бондарчук и Паулины Андреевой.
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Режиссер Федор Бондарчук любит окружать себя яркими женщинами. Его экс-супруге Светлане 54 года. Несмотря на цифры в паспорте, знаменитость не выглядит на свой возраст и способна дать фору юным девушкам. Об том говорит и то, что недавно Бондарчук вновь стала мамой. Однако за короткий период она сумела вернуть стройную фигуру. Не отстает от Светланы и нынешняя супруга Федора. Паулина Андреева давно считается одной из самых красивых актрис России. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» модельер Дарья Мартынова рассказала, кого из жен Федора можно назвать иконой стиля.
По мнению эксперта, природные данные Светланы позволяют ей органично выглядеть как в экстравагантных образах, так и в лаконичных. Но, как только в ее одежде появляются усложнения в виде рюш и воланов, то яркая внешность знаменитости теряется на их фоне.
«В подобных случаях внешность визуально удешевляется. Ощущения «дорого», «красиво» улетучиваются при взгляде на такие варианты. Хотя одежда может быть брендовой. Но дорого — не значит стильно и со вкусом», — высказалась эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Перейдем к следующей героине.
Природные данные Паулины — овал лица, форма носа, разрез глаз — позволяют создавать образы, которые будут сдержанными. При этом в них могут быть включены некоторые усложнения: серьги с дробными элементами, волна в укладке и в орнаменте платья. Многие стилисты неоднократно отмечали умение Андреевой подбирать образы для выхода в свет. Однако даже она не смогла избежать модных провалов.
«Когда Паулина надевает платья из хлопка с наивными рисунками или в мелкий цветочек на чёрном фоне, то из красивой молодой женщины она превращается в простушку, соседскую девчонку, цыганку Сэру. Это её, увы, не украшает», — считает специалист.
Дарья Мартынова
Стилист
Подводя итоги, Мартынова пришла к выводу: в модной битве жен Федора выиграла Паулина Андреева.
«В том, как она выглядит, мне видится больше органичности, самодостаточности. Также Паулина была реже замечена в стильных промахах, чем Светлана, которая постоянно пытается нас удивить необычными нарядами», — резюмировала Дарья.
Дарья Мартынова
Стилист