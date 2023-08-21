«Дорого — не значит стильно»: модная битва Светланы Бондарчук и Паулины Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук любит окружать себя яркими женщинами. Его экс-супруге Светлане 54 года. Несмотря на цифры в паспорте, знаменитость не выглядит на свой возраст и способна дать фору юным девушкам. Об том говорит и то, что недавно Бондарчук вновь стала мамой. Однако за короткий период она сумела вернуть стройную фигуру. Не отстает от Светланы и нынешняя супруга Федора. Паулина Андреева давно считается одной из самых красивых актрис России. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» модельер Дарья Мартынова рассказала, кого из жен Федора можно назвать иконой стиля.

По мнению эксперта, природные данные Светланы позволяют ей органично выглядеть как в экстравагантных образах, так и в лаконичных. Но, как только в ее одежде появляются усложнения в виде рюш и воланов, то яркая внешность знаменитости теряется на их фоне.