«Конфликты, споры»: Бондарчук высказалась об общении с бывшей женой мужа и его родственниками

Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук рассказала, что общается с бывшей женой мужа Сергея Харченко. У экс-супругов есть общая дочь, и Бондарчук участвует в ее воспитании.

«С экс-супругой мужа мы тоже общаемся», - поделилась Светлана.

Она отметила, что наличие ребенка – «большая ответственность».

«… И мы Юну вместе растим. Я стараюсь им помогать в воспитании и быть наставником для девочки», - отметила она. Слова Бондарчук приводит Газета.Ru.

Многие родственники Харченко живут на Украине – Бондарчук не знакома с ними лично, только несколько раз общалась по телефону. При этом супруг общается со всеми. Отношения с родными она охарактеризовала как теплые.

«Конечно, есть конфликты, споры, вопросы друг к другу, но, к счастью, все это в рамках разумного», - заключила она.

Напомним, Бондарчук с 2020 года состоит в браке с Харченко. До этого она 25 лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. За время брака родились двое детей – они взрослые. В 2023 году у Бондарчук и Харченко родился общий ребенок, в августе ему исполнилось полгода. Именно тогда супруги представили малыша – сына назвали Петром.