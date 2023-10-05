Светлана Бондарчук лично отозвала иск, передумав судиться с бывшим мужем

Актриса Светлана Бондарчук передумала судиться с бывшим мужем Федором Бондарчуком из-за совместно нажитого имущества. Стало известно, что она лично отозвала иск. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Артисты разошлись еще в 2016 году после 25-ти лет брака, причем сделали это без публичных скандалов. После развода и режиссер, и телеведущая обрели свое счастье с другими людьми, однако спустя почти семь лет Светлана неожиданно обратилась в суд. Ходили слухи, что Бондарчук решилась на это, так как актер перестал давать ей деньги на текущие расходы, хотя раньше это делал регулярно.

Комментировать происходящее оба отказывались. Когда журналисты попытались узнать подробности у Федора, он довольно резко ответил, что обсуждать эту историю не планирует. Впрочем, масштабного скандала так и не случилось. Дело в том, что 5 октября Светлана вдруг отозвала свой иск. Вероятно, бывшие супруги смогли договориться и все урегулировать без вмешательства суда.

Напомним, что на данный момент Федор Бондарчук счастлив в отношениях со сценаристкой Паулиной Андреевой, а его бывшая жена — с Сергеем Харченко.

Ранее стало известно, какое именно имущество собирались делить в суде бывшие супруги Светлана и Федор Бондарчук.