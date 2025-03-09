«Светка ревнует — страшное дело»: Михаил Шуфутинский пожаловался на молодую жену

После смерти жены Маргариты шансонье Михаил Шуфутинский вновь обрел счастье в личной жизни. Артист шесть лет назад начал встречаться с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет. 76-летний исполнитель признался, что избранница его сильно ревнует к молодым коллегам.

Шуфутинский вышел в свет со спутницей в Кремле. Постройневший и похорошевший артист пребывал в отличном расположении духа и активно фотографировался с поклонницами.

Исполнитель хита «3 сентября» никому не отказывал в фотографии и с удовольствием презентовал танцовщиц своего балета — красивых девушек. По словам шансонье, он никак не может привыкнуть, что такие барышни работают на него.

Артист не скрывает, что Светлана сильно ревнует его к танцовщицам, наряженных в ультракороткие наряды.

«Светка ревнует — страшное дело <…> Ужас просто, ужас», — приводит слова шансонье mk.ru.

Первой женой артиста была Татьяна Ростова. Во второй раз Шуфутинский связал себя узами брака в 1971 году. С супругой Маргаритой он прожил до ее смерти — женщина скончалась в 2015 году в Лос-Анджелесе. Она подарила музыканту двух сыновей — Дэвида и Антона.

После смерти Маргариты артист долгое время горевал, но снова обрел счастье в личной жизни в 2019 году, когда познакомился с танцовщицей балета «Атаман» Светланой Уразовой.

Ранее артист заявил, что принимает дорогие подарки от подруг.