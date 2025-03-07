«Отказывать нельзя»: Михаил Шуфутинский рассказал об исключительном отношении к женщинам

Народный артист России Михаил Шуфутинский рассказал об исключительном отношении к женщинам. Его слова приводит Пятый канал.

Во время общения с журналистами на руках музыканта заметили различные кольца. Как оказалось, подобные украшения служат подарками от друзей артиста.

«Мне друзья дарят всякие разные вещи, не потому что я большой фанат ювелирных украшений. Совершенно нет. Просто они хотят сделать мне приятно», — поделился 77-летний исполнитель.

В окружении звезды есть и женщины, которые также, как рассказал Шуфутинский, желая его порадовать, дарят аксессуары. Певец всегда принимает их презенты. По его мнению, внимание представительниц прекрасного пола не нужно отвергать, так как иное поведение грешно.

«Женщинам отказывать нельзя. Это грех. Поэтому я от женщин тоже принимаю», — резюмировал он.

Напомним, Михаил Шуфутинский уже несколько лет состоит в отношениях с 47-летней Светланой, которая была участницей его шоу-балета. Они сблизились в 2015 году, когда не стало супруги музыканта. Певец признавался, что Светлана поддерживала его после трагедии.

Незадолго до этого Михаил Шуфутинский намекнул на свадьбу с молодой возлюбленной.