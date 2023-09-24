Светится от счастья и гуляет по улицам Парижа: Мария Погребняк вновь вышла в свет с новым ухажером

Союз Павла Погребняка и Марии считался одним их самых прочных в российском шоу-бизнесе. Однако спустя 17 лет пара подала на развод. Футболист пока никак не комментирует свой статус, а вот блогер, напротив, уже похвасталась новыми отношениями, передает StarHit.

Новость о том, что супруги хотели бы пожить отдельно, появилась в апреле текущего года. Тогда никто не мог поверить, что одна из самых крепких пар находится на грани расставания. Ходили слухи, что футболит изменил супруге. Но та сразу же опровергла эту информацию. Мария заявила, что между ей и Павлом просто пропали чувства.

В июне блогера заметили в компании бизнесмена Игоря Головинского. Сначала они вместе посетили один день рождения, а потом стали путешествовать. Так, недавно Погребняк опубликовала на странице в одной из социальных сетей видео, на котором гуляет с новым ухажером по Парижу. Мария буквально светится от счастья. Кроме того, пара сделала недвусмысленный намек, повесив замочек любви на мосту.

Ранее блогер рассказала, как потратила первый заработанный миллион. По словам Погребняк, она свозила своих родителей на эти деньги в Турцию и Дубай, чтобы те смогли насладиться отдыхом и познакомиться с другой культурой.