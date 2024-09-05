Светится от счастья: Егора Крида и Валю Карнавал заподозрили в романе

Блогер Валя Карнавал буквально светится от счастья на кадрах с новой фотосессии. Фанаты считают, что девушка находится в приподнятом настроении не просто так. Блеск в глазах Вали связывают с новыми отношениями. По слухам, звезда TikTok могла сойтись с бывшим возлюбленным, рэпером Егором Кридом.

Недавно 30-летний музыкант снял совместный ролик с 22-летней Валей. В видео есть слова: «Ты моя супермодель, мой сумасшедший коктейль». Ролик Крид подписал фразой: «Моя красивая бывшая».

Фанаты нашли в этих словах скрытый смысл и слишком буквально их восприняли.

«Почему-то я уверена, что Карнавал сошлась с Егором Кридом», — написала одна из фанаток Вали в социальных сетях.

Другие опровергли данное предположение, уточнив, что Карнавал не дает шанса бывшим бойфрендам.

К тому же, появилось мнение о том, что данный ролик звезды сделали ради хайпа и, чтобы привлечь внимание.

Егор и Валя встречались несколько лет назад, но скрывали свои отношения. Поклонники узнавали подробности романа только по редким фото. Но долго звезды встречаться не смогли. Не раскрыв причину, они вдруг расстались также неожиданно, как начали свое романтическое общение.

Ранее Егор Крид заявил, что снова начал страдать от панических атак. Подробнее читайте здесь.