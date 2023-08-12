«Света заплатила за это нехорошим заболеванием»: Дана Борисова рассказала о судьбе звезды НТВ Курицыной

Телеведущая Дана Борисова рассказала о сложностях работы на телевидении. В качестве примера она привела свою историю и звезды НТВ Светланы Курицыной. Обе женщины заплатили в свое время высокую цену, пишет StarHit.

Говоря о себе, Борисова вспомнила, что роковым для нее стал уход уз телепередачи «Принцип домино». Жизнь в тот момент в буквальном смысле посыпалась — начались серьезные проблемы с алкоголем. Через какое-то время телеведущая переквалифицировалась в светского репортера. Однако эта работа показалась Борисовой чересчур противной. Девушке не хотелось «лезть в трусы» ради очередного комментария. Совсем скоро ее место заняла Курицына.

По словам телеведущей, с этого момент в жизнь звезды НТВ пришла расплата. У нее обнаружили опасное заболевание, которое уже сейчас, вроде как, больше не угрожает.

«Света заплатила за это нехорошим заболеванием. Вроде бы оно у нее в ремиссии, но ты не представляешь, каково это! От этого реально заболевают: как Света или как я — алкоголизмом», — подытожила Борисова.

Ранее звезда «Армейского магазина» рассказала о драке со своим помощником в гримерке из-за денег. По словам телеведущей, конфликт произошел во время съемок одного из телевизионных проектов, на который она была приглашена в качестве эксперта за гонорар. Обсуждая эту историю с подписчиками в Сети, Борисова поинтересовалась, сколько, по их мнению, должен получать посредник между артистом и организаторами шоу.