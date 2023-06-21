Свекровь требовала сделать аборт: Волочкова поделилась шокирующими откровениями об отношениях с Вдовиным

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что мать ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина убеждала сделать аборт. Шокирующие откровения танцовщицы опубликовал Пятый канал.

За призывы избавиться от ребенка Волочкова назвала свекровь «несуществующим человеком». Волочкова заявила, что хотела ребенка от любимого мужчины.

«А мамаша (Вдовина – прим.)… знаете, что мне сказала? «Делай аборт, у моего сына и так много детей», - сообщила Волочкова.

Экс-прима Большого театра считает: делать аборт стоило Римме Павловне, ведь она знала, что сын «альфонс, нищеброд и аферист», охарактеризовала Вдовина балерина.

«Я сохранила ребенка и родила дочь мою», - заключила звезда.

В последнее время вокруг семьи Волочковой разразился крупный скандал: дочь Ариадна не захотела, чтобы мать пришла на ее выпускной. Вместо родного человека она пригласила на торжественное мероприятие мачеху. Волочкова считает, что в ситуации виноват отец девочки. Балерина назвала его «козлом» и вспомнила, как мужчина изменял с пиар-директором.