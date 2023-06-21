Анастасия Волочкова назвала отца дочери «козлом» и со слезами рассказала о его изменах

Балерина Анастасия Волочкова остро переживает решение дочери Ариадны не приглашать ее на выпускной. Экс-прима Большого театра считает, что в ситуации виноват отец ребенка Игорь Вдовин.

Волочкова, плача, прокомментировала скандал Пятому каналу.

Балерина назвала Вдовина «козлом», который «считает возможным подкупить лицей и сказать: «пусть не будет Волочковой здесь». Звезда считает это не очень справедливым.

Она напомнила, что воспитывала ребенка одна, а возлюбленный жил за ее счет и пиарился на известном имени.

«Я — Анастасия Волочкова, а он дном был таким же, каким и остался!» - высказалась Волочкова.

Балерина добавила, что Вдовин пользовался ее связями и изменял с пиар-директором. Дошло, якобы, до того, что он стал платить ей за антипиар: по договоренности женщина должна была опускать знаменитость «в днище».

Ранее Волочкова пригрозила разоблачением директору образовательного учреждения, которое заканчивает Ариадна. Балерина назвала происходящее заговором и пообещала «позор» всем причастным к нему.