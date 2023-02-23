Свекровь Глюкозы сделала заявление о ее алкоголизме

Певица Глюкоза опубликовала видео из дома с красным опухшим глазом. В этот момент рядом с ней сидела свекровь.

Женщина заметила, что невестка снимает видео, и спросила: «Ты Саше (Александру Чистякову – мужу, прим.) хочешь?»

Артистка посмеялась и сказала: «Так бы, наверное, я выглядела, если бы серьезно выпивала каждый день».

Свекровь прокомментировала высказывание певицы об алкоголизме и сделала свое заявление: «Ну ладно. Это не про тебя».

Далее Глюкоза показала сидящую за столом свекровь и назвала ее «любимой». Та в ответ сказала: «С невесткой моей любимой и с двумя собачками».

Глюкоза добавила, что «пока лечится» и до окончания терапии будет сидеть дома.

Ранее певица рассказала о проблеме с глазом, который стал в два раза больше.