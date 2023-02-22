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15:51, 22 февраля 2023
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Стали в два раза больше: последствия болезни у Глюкозы перешли на глаза

36-летняя певица Глюкоза после отмены концерта рассказала о проблеме с глазом.

Стали в два раза больше: последствия болезни у Глюкозы перешли на глаза

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Глюкоза, которая ранее отменила концерт в Москве по неизвестным причинам, вышла на связь с признанием. Артистка была с опухшим красным глазом и извинялась перед всеми, кого подвела.

«Вот глаз. Жесть. Он реально в два раза больше», - сказала певица, добавив, что глаз очень сильно болит. Из-за него Глюкоза «сошла с дистанции».

«Простите все, кого подвела», - извинилась Глюкоза.

Она призналась, что не долечилась в прошлый раз.

«Вы должны помнить, что здоровье у нас только одно. Если чувствуете , что заболеваете, обязательно лечиться, останавливаться, проверяться. Все остальное подождет», - призвала Глюкоза.

Ранее мы писали об отмене ее концерта 17 февраля. Выступление готовилось почти полгода. Глюкоза не раскрывала причину неожиданного решения, а только отметила, что от нее ничего не зависело.

Стали в два раза больше: последствия болезни у Глюкозы перешли на глаза

Фото: Скриншот видео с личной страницы Глюкозы

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Глюкоза. Наталья Ионова
глаз
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