Свекра певицы Алсу обокрали в Москве
Mash: в Москве папу мужа Алсу обокрали на сумму больше миллиона рублей.
Фото: Starface.ru
Папа мужа певицы Алсу Рафаэл Абрамов обратился в полицию с заявлением о краже. 68-летнего свекра артистки обокрал сотрудник его же ресторана. Речь идет о сумме более миллиона рублей.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, ресторан находится в Орликовом переулке. Он был открыт три года назад – Алсу выступала на мероприятии.
На днях 68-летний мужчина обратился в правоохранительные органы. Он утверждает, что сотрудник воспользовался положением и обокрал заведение.
В настоящее время его ищут. Точная сумма ущерба будет подсчитана позже.
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