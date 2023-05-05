Свекра певицы Алсу обокрали в Москве

Папа мужа певицы Алсу Рафаэл Абрамов обратился в полицию с заявлением о краже. 68-летнего свекра артистки обокрал сотрудник его же ресторана. Речь идет о сумме более миллиона рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, ресторан находится в Орликовом переулке. Он был открыт три года назад – Алсу выступала на мероприятии.

На днях 68-летний мужчина обратился в правоохранительные органы. Он утверждает, что сотрудник воспользовался положением и обокрал заведение.

В настоящее время его ищут. Точная сумма ущерба будет подсчитана позже.

Ранее мы писали о задержании бывшего водителя продюсера Бари Алибасова. Мужчину заподозрили в убийстве милиционера 18-летней давности.