Сваха Роза Сябитова задолжала 250 тысяч рублей налоговой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой Telegram-канал SHOT.

Журналистам удалось выяснить, что звезда шоу «Давай поженимся!» должна Федеральной налоговой службе порядка 250 тысяч рублей. Розе Сябитовой уже пришло налоговое уведомление с требованием оплатить задолженность.

Уточняется, что в случае, если Сябитова в срок не выплатит указанную сумму, у нее могу возникнуть проблемы с выездом за границу.

Добавим, что сваха является владелицей собственного брачного агентства. Согласно официальному сайту организации, контракт по индивидуальному заказу с Розой Сябитовой обойдется в 125 тысяч рублей.

Напомним, в феврале 2024 года сваха раскрыла размер своей пенсии. По ее словам, ежемесячно она получает 15 тысяч рублей. Она подчеркивала, что не собирается жаловаться на маленький размер социальных выплат.

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