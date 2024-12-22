Сваха Роза Сябитова отреагировала на слухи о свадьбе со Стасом Барецким. Об этом сообщает NEWS.ru.

Накануне шоумен Стас Барецкий заявил, что бросил Настю Ивлееву и женился на Розе Сябитовой. Барецкий рассказывал, что свадьбу якобы решили сыграть тайно, а отмечать торжество он планирует в замке Аллы Пугачевой. После этого шоумен планировал отправиться в свадебное путешествие по Амазонке.

По словам Барецкого, причиной разлада с блогершей стал скандал из-за драгоценности.

«С Ивлеевой мы разругались из-за колье», — рассказывал шоумен.

Роза Сябитова оказалась не в курсе новостей и с юмором отреагировала на слухи о новом муже.

«Я даже не знаю, что тут сказать. Совет да любовь», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий рассказал о звездном шабаше в замке Аллы Пугачевой.