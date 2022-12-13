Свадебные штампы и падающий торт: грандиозная свадьба Джигана и Самойловой стала провалом года

Вчера отгремело событие, за организацией которого следили тысячи человек. Оксана Самойлова и Джиган поженились во второй раз, тем самым отметив 10-ую годовщину свадьбы. Бизнесвумен на протяжении месяца публиковала в блоге подробности предстоящего событий и обещала, что это будет что-то грандиозное и очень трогательное. Сама девушка переживала, чтобы все прошло так, как она задумала. И, как выяснилось, стресс у Самойловой был не на пустом месте. Свадьба прошла, а вот обещанного «вау» у фанатов так и не случилось.

На тожественное мероприятие приехали многие представители звездной элиты. Среди них Тимати, Клава Кока, Анна Седокова, Яна Рудковская, Егор Крид и многие другие. Ведущими праздника стали актеры из шоу «Импровизация», а все происходящее транслировалось через несколько телевизионных камер. Таким образом, на свадьбе побывали все фанаты Джигана и его супруги.

По фотографиям и отдельным фрагментам со свадьбы можно подумать, что Оксана Самойлова, натренированная в постановочных фото для социальных сетей, устроила настоящую сказку, о которой так мечтала. Но поклонники многим оказались недовольны, и, по их словам, мероприятие получилось провальным и кринжовым. Обещанная качественная трансляция постоянно вылетала, было плохое качество картинки и звука. А само торжество было наполнено штампами и странными моментами, от которых хотелось не плакать, а закрыть лицо руками.

«Никакой драматургии, а в номерах и конкурсах (!) Оксана Самойлова собрала все штампы свадебных агентств. Ладно, если бы это было намеренно, как у Моргенштерна. Но нет, это делалось по-серьезке и в расчете, что все будут плакать от трогательности момента. Не случилось. Орем всей маршруткой. Надеемся, что Оксана хоть отбила все траты на свадьбу и немного заработала на скорейший отдых. А то после такого точно надо куда-нибудь с пивом на чилл и расслабон», - высказался автор Телеграм-канала «Только никому…»

Отдельного внимания заслуживает многоярусный свадебный торт, который был настолько огромным, что персоналу приходилась постоянно его поддерживать, иначе он бы оказался на полу. К счастью, кондитерское изделие все же устояло, но позже раскрылось, что большая его часть оказалась муляжом.

К слову, ближайший друг и коллега Джигана Тимати пришел на свадьбу в сопровождении 19-летней модели Валентины Ивановой, тем самым опровергнув слухи об их расставании.