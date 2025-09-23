«Ничего странного»: муж Маши Распутиной объяснил внезапную свадьбу после 25 лет отношений

Муж Маши Распутиной заявил, что не особо рвался в ЗАГС на свадьбу с певицей. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

22 сентября возлюбленный Маши Распутиной рассказал, что он женился на певице спустя 25 лет отношений. Виктор Захаров признался, что и без штампа в паспорте чувствовал себя прекрасно, однако решение о росписи супруги приняли вместе.

«Честно говоря, мы особо и не рвались в ЗАГС, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного», — объяснил он.

Захаров подтвердил, что они с Распутиной отказались от пышной свадьбы — на торжество пригласили самых близких.

«Не хочется сейчас, знаете ли, пировать. Не то время и не те обстоятельства. Маша тоже отказалась от особых излишеств. К тому же нам не 20 лет, и мы не нуждались в какой-то гламурной тусовке и не пытались попасть в таблоиды. Нас бы неправильно поняли да еще и осудили бы», — рассказал он.

Захаров добавил, что после регистрации брака еще сильнее полюбил певицу.

