«Свадьбы не будет!»: Бедрос Киркоров рассказал о молодой возлюбленной

На днях сын Филиппа Киркорова отпраздновал день рождения. На одиннадцатилетие мальчик устроил модный показ со звездным дизайнером Аникой Керимовой и начинающим кутюрье Максимом Ситниковым.

Одним из главных гостей мероприятия был 91-летний Бедрос Киркоров, приехавший с 43-летней подругой Олесей. Журналисты kp.ru поинтересовались, когда у звезды планируется свадьба, но Бедрос своим ответом отсек все догадки.

«Не будет никакой свадьбы. И любимой женщины у меня нет. Приписали мне ее,- заявил певец.

По словам Бедроса Киркорова, Олеся «просто рядом» с ним.

Напомним, что весной 2023 года Бедрос подал на развод с Людмилой, с которой брак длился более 26 лет.

Ранее мы писали, что Бедрос Киркоров проделывал один и тот же ритуал со всеми знакомыми на модном показе.