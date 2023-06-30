Сначала поцелуй в лоб: Киркоров проделывал один и тот же ритуал со всеми знакомыми на модном показе

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай на модном показе сына музыканта Филиппа Киркорова встретила его отца Бедроса. Женщина хотела поцеловать приятеля, но он ее отстранил и предложил поздороваться по-болгарски.

Подробности встречи привел сайт mk.ru.

Бедрос Киркоров сказал матери Королевой следующее: «Давай здороваться по-болгарски».

Оказалось, что здороваться по-болгарски – это сначала поцеловать гостя в лоб, потом в обе щеки и затем осенить крестным знамением. Порывай прошла ритуал, за ней то же самое сделала и сама Королева.

Киркоров объяснил, что встречая человека таким образом, ты даешь и желаешь ему здоровья. Этот ритуал Бедрос Киркоров проделал со всеми знакомыми, которых встретил на модном показе внука.

Ранее мы писали, что Порывай заставила Киркорова засмущаться.