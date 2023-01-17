Свадьбе быть: певица Слава в заключительный день отдыха показала Данилицкого и помолвочное кольцо

Певица Слава в последний день отдыха на Мальдивах опубликовала видео, на котором позирует с бывшим сожителем Анатолием Данилицким и общим ребенком от этих отношений. Исполнительница продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Видео сделано из различных снимков с отдыха. На большинстве из них певица запечатлена с ребенком и Данилицким.

Слава подписала публикацию: «Домой! Было хорошо!»

Кольцо на руке певицы напоминает помолвочное. Не исключено, что Данилицкий решил связать себя узами брака с певицей.

Напомним, незадолго до путешествия певица сообщила о расставании с мужчиной после 18 лет отношений. Их союз не был официально зарегистрирован. На отдых уже бывшие возлюбленные отправились вместе. Слава уточняла, что они остаются родителями общего ребенка. Кадры и видео с отдыха говорят обратное – то Данилицкий прижимается к Славе, то залезает к ней между ног.