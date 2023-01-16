Любовные игры певицы Славы с бывшим мужем попали на видео

Поклонники и фанаты артистки были сильно удивлены, когда на фотографиях и видео которые выкладывает Слава из отпуска, внезапно появился её бывший супруг.

Еще бы, ведь незадолго до путешествия на Мальдивские острова, Слава публично заявила о расставании со своим семидесятилетним мужем, предпринимателем Анатолием Данилицким.

Расставание-расставанием, а отпуск-отпуском: оказалось, пара поехала отдыхать вместе. Видимо, Слава и Анатолий решили вдохнуть свежего воздуха в застоявшиеся отношения (напомним, певица и бизнесмен вместе уже без малого двадцать лет).

Судя по всему, у океана союз их действительно начал крепнуть.

Уже несколько дней Слава выкладывает в сторис видео, на котором она «хулиганит» со своим экс супругом.

То Данилицкий нежно прижимается губами к её бедру, то прыгает не снимая одежды в бассейн, к общему восторгу гостей.

Надеемся, курортная обстановка укрепит отношения и пара вернется в Россию счастливая и отдохнувшая.