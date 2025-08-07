«Не понимаю, почему ко мне прикопались!»: Волочкова ответила хейтерам, осудившим ее за поведение в самолете

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему позволила себе закинуть ноги на кресло в эконом-классе самолета. По ее словам, любой человек был бы рад, если ее «священные ноги» оказались бы перед ним. Об этом она заявила в беседе со StarHit.

Танцовщицу осудили в Сети за поведение в самолете, направлявшегося из Петербурга в Москву. Один из пассажиров заснял, как она сидела с задранными вверх ногами, а после бежала к уже переполненному трансферу. Пользователи посчитали, что Анастасия могла мешать другим людям и в принципе, если ей не комфортно, нужно было покупать билеты в бизнес-класс, где места больше.

Волочкова отметила, что на самом деле не доставляла никому неудобств. Специально для нее было выкуплено два места, поэтому ее ноги ни на ком не лежали.

«Мой директор понимал, что придется брать билет в последний момент. Не было места на первом ряду, чтобы я могла свои священные ноги… Да, потому что мои ноги имеют особенное значение для отечественного искусства! <…> Я не понимаю, почему ко мне прикопались! Что в этом такого было, что я не закинула, а положила ножки на соседнее кресло?» — недоумевает балерина.

Анастасия также опровергла, что опоздала на автобус, из-за чего другим пассажирам пришлось ее ждать. Она рассказала, что просто хотела успеть на первый трансфер, так как ей уже нужно было ехать домой.

По словам Волочковой, все были довольны полетом с ней. Всем пассажирам и членам экипажа она разрешила с собой сфотографироваться. Балерина убеждена, что каждый хотел, чтобы именно над его головой висели ее ноги.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного отца.