«Свадьба точно будет!»: актер Федор Лавров собрался жениться
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Актер Федор Лавров объявил, что собрался в очередной раз жениться. Он намерен повести под венец свою молодую возлюбленную Анну. Об этом сообщает «Экспресс газета».
В июле 2024 года Федор впервые заговорил о новых отношениях после развода с юристом Еленой. Подробности романа он не раскрывал, но делился, что очень счастлив. Об Анне известно немногое — лишь то, что она журналист и моложе актера.
По информации СМИ, недавно отношения Лаврова вышли на новый уровень, и он сделал избраннице предложение руки и сердца. Теперь пара готовится к свадьбе. Артист рассказал, что не собирается отказываться от торжества.
«Не тороплюсь, но свадьба точно будет!» - заявил Федор.
К слову, от предыдущего брака с Еленой у Лаврова есть сын Фрол и дочь Марта. Причину развода с супругой актер не раскрывал. По его признанию, после этого расставания ему стало легче жить, он почувствовал себя свободным.
Ранее Федор Лавров рассказал о съемках любовной сцены с Марией Голубкиной.