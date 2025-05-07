«Свадьба точно будет!»: актер Федор Лавров собрался жениться

Актер Федор Лавров объявил, что собрался в очередной раз жениться. Он намерен повести под венец свою молодую возлюбленную Анну. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В июле 2024 года Федор впервые заговорил о новых отношениях после развода с юристом Еленой. Подробности романа он не раскрывал, но делился, что очень счастлив. Об Анне известно немногое — лишь то, что она журналист и моложе актера.

По информации СМИ, недавно отношения Лаврова вышли на новый уровень, и он сделал избраннице предложение руки и сердца. Теперь пара готовится к свадьбе. Артист рассказал, что не собирается отказываться от торжества.

«Не тороплюсь, но свадьба точно будет!» - заявил Федор.

К слову, от предыдущего брака с Еленой у Лаврова есть сын Фрол и дочь Марта. Причину развода с супругой актер не раскрывал. По его признанию, после этого расставания ему стало легче жить, он почувствовал себя свободным.

Ранее Федор Лавров рассказал о съемках любовной сцены с Марией Голубкиной.