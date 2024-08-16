«Многие актрисы берут себе дублерш»: Федор Лавров рассказал о съемках любовной сцены с Голубкиной

Актер Федор Лавров рассказал о совместных съемках с Марией Голубкиной. Знаменитости поработали вместе на площадке сериала «Обоюдное согласие». Об этом он вспомнил в интервью WomanHit.ru.

У них была пикантная любовная сцена, на которую соглашаются не все актеры. Журналисты поинтересовались, как проходит рабочий процесс во время подобных съемок, и есть ли в них доля юмора.

«Если и с юмором, то отстранено, скажем так. Есть такая сцена, она написана сценаристами. Режиссер считает, что она очень нужна, важна и знает, как ее снять. Почему нет? Ну, если там уж совсем что-то непонятное, то я отказываюсь от участия. Знаю, что многие актрисы берут себе дублерш, но со мной такого пока не было», – поделился Лавров.

Федор отметил, что актерская профессия на самом деле не особо романтичная. По его мнению, это тяжелый труд.

«А вот развеять этот миф может только человек, который оказывается внутри профессии, понимает, что это все тяжело и связано с риском для здоровья», – объяснил он.

Звезда считает, что зрители хотят воспринимать киноиндустрию как фабрику грез, и нет смысла развеивать мифы.

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