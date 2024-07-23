НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 июля 2024, 10:12
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«Свадьба прикольная была»: Овечкин рассказал, что подарил ему Путин

Александр Овечкин рассказал, что Владимир Путин подарил ему на свадьбу сервиз.
«Свадьба прикольная была»: Овечкин рассказал, что подарил ему Путин

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о подарке, который ему на свадьбу подарил президент России Владимир Путин. По словам 38-летнего спортсмена, глава государства преподнес набор посуды.

«Это сервиз был, очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил. Свадьба прикольная была», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Дневник Хача».

Напомним, в 2017 году Овечкин сыграл свадьбу с дочерью актрисы Веры Глаголевой, моделью Настасией Шубской. Пара официально зарегистрировала отношения в 2016 году.

Александр Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Он является обладателем Кубка Стэнли-2018.

Ранее хоккеист заявил, что будет жить в России после окончания карьеры в НХЛ. Овечкин не отрицает, что считает Вашингтон своим домом, однако в Москве ему комфортнее.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:YouTube-канал «Дневник хача»
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Александр Овечкин
Анастасия Шубская
свадьба
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