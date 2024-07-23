«Свадьба прикольная была»: Овечкин рассказал, что подарил ему Путин

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о подарке, который ему на свадьбу подарил президент России Владимир Путин. По словам 38-летнего спортсмена, глава государства преподнес набор посуды.

«Это сервиз был, очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил. Свадьба прикольная была», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Дневник Хача».

Напомним, в 2017 году Овечкин сыграл свадьбу с дочерью актрисы Веры Глаголевой, моделью Настасией Шубской. Пара официально зарегистрировала отношения в 2016 году.

Александр Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Он является обладателем Кубка Стэнли-2018.

Ранее хоккеист заявил, что будет жить в России после окончания карьеры в НХЛ. Овечкин не отрицает, что считает Вашингтон своим домом, однако в Москве ему комфортнее.