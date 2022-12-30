Свадьба под угрозой? Анастасия Волочкова заявила об обиде на своего жениха

Совсем скоро в жизни Анастасии Волочковой произойдут глобальные изменения. Балерина сообщила о том, что она вновь выходит замуж. Ее избранником стал президент кондитерской компании — Дмитрий Дюран. Во время вечеринки «Нового Радио» звезда разговорилась с журналистами и рассказала об истории любви со своим женихом.

Анастасия признается, что мужчина ворвался в ее жизнь внезапно. Сначала у них отношения не очень заладились. По словам Волочковой, Дмитрий как-то посетил спектакль, но не подарил ей букета цветов. За это балерина очень обижалась на Дюрана. После случившегося недоразумения знаменитость почти сразу получила 101 розу и забыла про свои претензии. Уладив все конфликты, пара больше не расставалась.

К слову, Волочкова все-таки сообщила информацию, которая очень насторожила ее поклонников. «Я не знакомила Дмитрия с дочерью, но я с Ариадной разговаривала вчера и сказала ей, что в моей жизни появился такой случай. Просто Дед Мороз очень неожиданно появился», — высказалась звезда.

Публика посчитала такое поведение странным: если балерина вовсю уже готовится к свадьбе, то почему она не знакомит наследницу с новым членом семьи? Сама Анастасия не стала объяснять причину.

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