«Мы много разговариваем»: как дети Прилучного относятся к Зепюр Брутян

В этом году Павел Прилучный стал главным ньюсмейкером, сыграв внезапную свадьбу с молодой избранницей. Его новой возлюбленной стала Зепюр Брутян, которая младше актера на 9 лет. Несмотря на счастье Прилучного, поклонники заметили одну странность: детей от первого брака на торжестве почему-то не было. В эксклюзивном интервью для портала «Вокруг ТВ» мужчина рассказал, как наследники отнеслись к Зепюр.

По словам Павла, он заранее настраивал Тимофея и Мию к важному разговору и готовил их к появлению нового члена семьи. Когда в доме появилась Брутян, то дети дружелюбно отреагировали и стали к ней относится, как к старшей сестре.

«Они знали, что я когда-нибудь найду себе девушку. Дети относятся к ней с уважением. Это замечательно. Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе — это клево», — высказался Прилучный.

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