Свадьба под угрозой: Анастасия Волочкова провела вечер в окружении кавказских мужчин

В конце 2022 года Анастасия Волочкова обрадовала поклонников неожиданной новостью: балерина сообщила, что готовится к свадьбе с кондитером Дмитрием. Знаменитость не скрывает: она наконец-то обрела свое женское счастье. Однако сегодня Анастасия поделилась в личном блоге видео, которое вызвало общественный резонанс.

Так, на кадрах Волочкова запечатлена в компании большого количества кавказских мужчин: она не стеснялась «зажигательно» танцевать и поднимать ногу в шпагат. Подобной публикацией знаменитость решила показать, как она провела 23 февраля.

«Зажигательный вечер в грузинском ресторане в окружении большого количества мужчин. Всегда на позитиве», — высказалась балерина.

Посмотрев опубликованный ролик, подписчики разделились на два лагеря: пока одни расхваливали профессиональные данные Анастасии, другие — принялись ее критиковать.

«Ни одной женщины. С кавказскими мужчинами так себя вести неприлично», — написали пользователи Сети.

К слову, сама Волочкова никак не реагировала на подобные комментарии.

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