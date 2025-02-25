Свадьба отменяется? Семенович заявила, что женатый бойфренд так и не сделал ей предложение

Певица Анна Семенович заявила, что на самом деле не помолвлена. Оказалось, что бойфренд артистки Денис так и не сделал ей предложение руки и сердца. Однако исполнительница верит, что рано или поздно этот момент настанет.

В прошлом году Семенович рассекретила отношения с женатым бизнесменом и заверила, что он находится в процессе развода. После этого они стали вместе выходить в свет и делиться с журналистами деталями предстоящей свадьбы, которая, по их словам, должна состояться в 2025 году. Впрочем, торжество может перенестись на неопределенный срок.

Анна призналась, что пока заветное кольцо от Дениса не получила, но это не мешает ей быть в статусе невесты. Она считает, что бойфренд сделает предложение тогда, когда будет готов.

«По поводу события, которого уже лет пятнадцать ждут все вокруг, иногда даже кажется, что ждут сильнее чем я. Не знаю, когда она состоится. Я же не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца», - заявила Анна Леди Mail.

Также Семенович раскрыла заработок возлюбленного. Она отметила — Денис зарабатывает даже больше нее.

«Балует меня дорогими подарками, возит на лучшие курорты. У него уже приличное состояние к его возрасту, для того чтобы мы хорошо и изобильно жили. Я более чем довольна его благосостоянием», - рассказала певица.

Ранее Анна Семенович рассказала, что возлюбленный переехал к ней.