«Холодильник полный, любимый довольный»: жених Анны Семенович окончательно переехал к певице

Певица Анна Семенович рассказала о жизни со своим женихом Денисом. Судя по всему, мужчина окончательно переехал к возлюбленной и сделал из нее настоящую «хозяюшку».

Экс-солистка «Блестящих» активно ведет личный блог, в котором рассказывает в подробностях о своих буднях. И в последнее время поклонники отметили, что в жизни Анны стало в два раза больше Дениса. Теперь Семенович постоянно спешит домой, чтобы поскорее увидеться с любимым и поухаживать за ним.

Еще в начале отношений Семенович делилась, что не готовит для избранника. Но теперь все изменилось. В Сети певица показала холодильник, заполненный домашней едой — там и куриный суп, и салат со свеклой, и курица, и котлеты, и картофельное пюре. Кроме того, не забывает артистка радовать Дениса и чистотой.

«Дома порядок. Все убрано, все наготовлено, холодильник полный, любимый довольный», - поделилась Анна.

Напомним, что, по словам Семенович, в начале 2025 года Денис должен официально развестись. И уже после этого певица с бизнесменом планируют сыграть свадьбу.

Ранее Анна Семенович рассказала, что оплачивает ее жених.