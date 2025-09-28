«Миловались, обнимались»: Полину Диброву заметили с любовником в аэропорту Стамбула

Полина Диброва после официально оформленного развода с 65-летним телеведущим Дмитрием Дибровым перестала скрывать чувства к миллиардеру Роману Товстику, который ради нее оставил жену и шестерых детей.

Как пишет Kp.ru, Полину и Романа заметили в Стамбульском аэропорту. Пара не скрывала свои чувства.

«Только что в Стамбульском аэропорту видела Романа Товстика с женой Дмитрия Диброва. Загорелые, радостные, миловались, обнимались», - приводит издание слова очевидцев.

Полина не скрывает, что любит путешествовать. После разразившегося публичного скандала и обвинений в изменах, она сначала улетела на Камчатку, а после отправилась в Турцию на регату, куда прилетел и Товстик.

После пара решила не возвращаться в Россию и продолжить совместный отдых.

«Получила новый опыт. Сбор чемодана с помощницей по видеосвязи. Решение сдать билет в Москву было принято пару дней назад. Состоялся обмен чемоданами: один летит сюда, другой отсюда», - поделилась Диброва в своем блоге.

По данным издания, в Кемере в ближайшие дни состоится мероприятие компании Товстика. Полина там будет с Романом уже официально.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила, что жена миллиардера Елена Товстик все еще любит мужа. Она верит, что мужчину приворожили, но надеется, что он вернется в семью.