«Свадьба назначена на сентябрь»: 25-летняя дочь Ивана Охлобыстина выходит замуж

Актер Иван Охлобыстин заявил, что скоро в его семье состоится радостное событие — его третья дочь, 25-летняя Варвара, выходит замуж. В своем Telegram-канале звезда сериала «Интерны» сообщил, когда планируется свадьба, и рассказал об избраннике девушки и их отношениях.

«На сентябрь нынешнего года назначена свадьба третьей дочки, Вари. Я ей помогаю к свадьбе готовиться. Варя работает музыкальным редактором, пишет музыку. У нее с женихом свой бизнес, какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Макс Захаров, ее жених, один из лучших барберов в России», — поделился Иван Охлобыстин.

По словам артиста, между Варварой и ее женихом теплые отношения, и им не бывает вместе скучно. Иван Охлобыстин рад за дочь и одобряет ее выбор.

«У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо. Теплые отношения, легкие, радостные. То есть, они не скучают, они все время на позитиве. Это бывает тогда, когда ты встретил своего человека, когда ты любишь. Я рад за них, как у них все складывается», — признался актер.

Иван Охлобыстин отметил, что в их семье дочери выходят замуж «по порядку». Сначала официально оформила отношения старшая наследница артиста, затем — следующая по старшинству дочь, а теперь готовится зарегистрировать брак третья.

«Первая, Анфиса, три года назад создала семью с Димкой, простым парнем из Рязани. Свадьба была тихая, уютная, расписались ребята в Хорошевском ЗАГСе. В том же году замуж вышла вторая доченька. Евдокия выбрала в спутники актера Георгия Батариели. И внуков мне подарили в один год», — рассказал артист и опубликовал фото со свадьбы.

Напомним, Иван Охлобыстин с 1996 года состоит в браке с актрисой Оксаной Охлобыстиной. У супругов шестеро детей: 28-летняя Анфиса, 26-летняя Евдокия, 25-летняя Варвара, 22-летняя Иоанна, 23-летний Василий и 18-летний Савва.

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