Торжество будет за границей: жениху придется потратить миллионы на свадьбу с дочерью Александра Малинина

Жених 22-летней дочери певца Александра Малинина Устиньи потратит на свадьбу миллионы. Девушка хочет, чтобы торжество было «большим и красивым».

Подготовка к бракосочетанию уже началась. Все подробности мероприятия держатся в секрете. Однако всем получившим приглашения обещают, что свадьба им запомнится. Скорее всего, она состоится за границей.

«Свадьба будет! Большая и красивая. Все обязательно покажу и расскажу. Где и когда пока секрет», - написала дочь народного артиста в соцсетях. Ее слова приводит сайт kp.ru.

Жених - англичанин по имени Зак - вероятно, готов к большим тратам. За годы общения с наследницей артиста ему уже удалось оценить «аппетиты» возлюбленной.

В феврале Зак сделал Устинье предложение, подарив кольцо стоимостью около 3 млн рублей. Девушка уверяет, что любит жениха и у них общие цели.

Родители тоже приняли будущего мужа дочери. Ее мама Эмма Малинина ранее говорила, что молодой человек «показал себя» за 4 года отношений.

О родителях юноши ничего не известно. Нет информации и о том, чем занимается богатый ухажер.