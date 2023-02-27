«Показал себя»: Эмма Малинина отреагировала на помолвку дочери с богатым ухажером

Мать Устиньи Малининой Эмма прокомментировала помолвку дочери. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором раскрыла не только свое отношение к предложению молодого человека пожениться, но и имя жениха.

«Ты сказала «Да». И я, конечно, тоже говорю «Да», - написала жена певца Александра Малинина и поздравила с помолвкой.

Эмма Малинина сообщила, что жениха зовут Зак и он - «замечательный парень, который за годы стал родным в семье». Мать девушки считает, что Устинья и Зак – «чудесная пара», тем более что они «знакомы достаточно давно».

«У вас было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Вы оба прошли проверку на надежность и прочность ваших чувств», - говорится в публикации.

Эмма Малинина рассказала, что избранник дочери «показал себя очень надежным , особенно в экстремальных ситуациях». Так, он всегда оказывался рядом в моменты, когда девушке требовалась поддержка.

«Для меня, как матери, это невероятно важно», - добавила она.

Она заверила дочь, что надежное плечо в лице Зака у нее есть. Эмма пожелала, чтобы «любовь и теплота поддерживали и грели в любых жизненных ситуациях». Она отметила, что в этой паре «оба умеют любить».

Ранее дочь Малинина опубликовала фото кольца и сообщила, что согласилась выйти замуж. Как сообщают СМИ, избранник Устиньи – весьма обеспеченный юноша.