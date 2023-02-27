«Показал себя»: Эмма Малинина отреагировала на помолвку дочери с богатым ухажером
Жена Александра Малинина рассказала о «надежном» женихе 22-летней дочери и показала фото.
Фото: Starface.ru
Мать Устиньи Малининой Эмма прокомментировала помолвку дочери. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором раскрыла не только свое отношение к предложению молодого человека пожениться, но и имя жениха.
«Ты сказала «Да». И я, конечно, тоже говорю «Да», - написала жена певца Александра Малинина и поздравила с помолвкой.
Эмма Малинина сообщила, что жениха зовут Зак и он - «замечательный парень, который за годы стал родным в семье». Мать девушки считает, что Устинья и Зак – «чудесная пара», тем более что они «знакомы достаточно давно».
«У вас было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Вы оба прошли проверку на надежность и прочность ваших чувств», - говорится в публикации.
Эмма Малинина рассказала, что избранник дочери «показал себя очень надежным , особенно в экстремальных ситуациях». Так, он всегда оказывался рядом в моменты, когда девушке требовалась поддержка.
«Для меня, как матери, это невероятно важно», - добавила она.
Она заверила дочь, что надежное плечо в лице Зака у нее есть. Эмма пожелала, чтобы «любовь и теплота поддерживали и грели в любых жизненных ситуациях». Она отметила, что в этой паре «оба умеют любить».
Ранее дочь Малинина опубликовала фото кольца и сообщила, что согласилась выйти замуж. Как сообщают СМИ, избранник Устиньи – весьма обеспеченный юноша.
Фото: Личная страница Эммы Малининой в соцсетях