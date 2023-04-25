Суждено быть вместе: влюбленные актеры Порошина и Бойко появились в эфире российского ТВ

Актер Ярослав Бойко, который в январе 2023 года развелся с танцовщицей Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака, появился в эфире российского ТВ с другой женщиной. Артист смотрел на нее влюбленными глазами.

Бойко появился вместе с коллегой Марией Порошиной: звезды сыграли влюбленных в новом сериале «Всем по 50». Первые кадры мелодрамы показали на канале «Россия». На них влюбленные танцевали, а Бойко держал партнершу за талию.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Поклонники принялись говорить, что актерам суждено быть вместе.

Об их романе заговорили еще 20 лет назад, после съемок в сериале «Всегда говори «всегда». После них ни у кого не было сомнений, что страсть на экране перешла в реальную жизнь.

Отцом пятого ребенка Порошиной также называли Бойко. Актриса до сих пор не раскрыла имя настоящего родителя.

Ранее Бойко называл причину развода с женой.