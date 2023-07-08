«Сутками смотрит фото и плачет»: что происходит в семье Жанны Фриске спустя восемь лет после ее смерти

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга. После этого в семье начались скандалы за наследство и право воспитания сына певицы. О том, как сейчас живет семья Фриске, рассказал ее отец.

Владимир Фриске признался, что они с супругой не видели внука уже семь лет. Платона забрал отец, и хоть в 2017 суд разрешил встречи каждую субботу месяца, этого не происходит.

Дмитрий Шепелев прятал мальчика от общественности и не выставлял фотографии. По его словам, это было сделано для защиты Платона, по любви и заботе. Однако в 2021 году в Сети появилось фото Платона. Именно оно является единственной связью с внуком для родителей Жанны Фриске.

Владимир Фриске объяснил, что Дмитрий отменяет встречи в последний момент, называет другие города и не сообщает адрес местожительства, чтобы можно было отправить подарки.

По словам отца Жанны, Дмитрий заблокировал их семью в соцсетях. Однако другие люди показывают им фотографии. Ольга Копылова сутками их пересматривает.

«Мать Жанны раньше была сдержанной, а сейчас постоянно плачет. Переживает по поводу Платона», — рассказал Владимир Борисович журналистам kp.ru.

Также он рассказал, что Дмитрий запрещает Платону слушать песни Жанны и смотреть ее снимки, а место могилы скрывает. Владимир Борисович отметил, что надеется дожить до совершеннолетия Платона, когда он будет сам принимать все решения.

Ранее мы писали, что отец Жанны Фриске поделился планами на день рождения покойной певицы.