«Существуют компроматы»: жизнь Андрея Малахова находится в опасности

Андрей Малахов является одним из самых успешных, но между тем и скандальных ведущих страны. За долгие годы журналист заполучил репутацию человека, который любит «копаться в грязном белье» людей. Но, как заявил эпатажный артист Никита Джигурда, - это не его выбор.

По мнению актера, Малахов является заложником телевизионных продюсеров. Причем уже очень давно. Об этом Джигурда сообщил в YouTube-шоу «Звездач». Он убежден, что на каждого из сотрудников у каналов есть компромат, с помощью которого они манипулируют артистами.

«Андрюша Малахов – просто заложник. На них компроматы существуют, и в том числе Малахов выполняет то, что поручили, боясь не только за свою карьеру», - считает Никита Джигурда.

О каком именно грязном секрете Малахова идет речь, актер не уточнил. Но он уверен, что эта тайна способна сильно повлиять на его жизнь, если вдруг раскроется.

Ранее Андрей Малахов ошеломил поклонников своим поведением на вечеринке.