Андрей Малахов ошеломил тусовку своим поведением

Слухи о болезни популярного телеведущего в последнее время приковали к его персоне взгляды тысячи взволнованных поклонников.

В эти выходные стало понятно: переживать за самочувствие антрепренёра больше не стоит. Недавнее его появления на публике оказалось в буквальном смысле столь шумным, что даже ознаменовалось забавным конфузом.

На вечеринке, где после долгой паузы в тусовках возник Малахов, он забрался на сцену и стал исполнять песню собственного сочинения «Привет, Андрей!»

Шоумен так вошёл в роль певца (хоть раньше никогда и не славился выдающимися вокальными данными), что чуть было не выхватил микрофон у исполнявшего в это время музыкальную партию Игоря Николаева.

Работник клуба в последний момент все же успел дать ведущему микрофон, чтобы журналист спел-таки свое соло.

Видимо, без личного микрофона Андрею действительно не живётся.