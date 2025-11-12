НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 ноября 2025, 15:29
1 мин.

«Существуют большие риски»: Иосиф Пригожин объяснил, почему российские артисты перестали гастролировать по США

Иосиф Пригожин заявил, что гастроли по США несут риски для российских звезд.
© Starface.ru

До накала политической обстановки в мире российские звезды регулярно наведывались в США, где проводили концертные туры. Однако теперь мало кто из артистов решится на такое предприятие. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с mk.ru объяснил, каких рисков сейчас предпочитают избегать исполнители.

Если раньше артистов принимали в Штатах на ура, то теперь такие шансы минимальны, заявил супруг певицы Валерии. По его словам, кроме того, концерт исполнителя могут и вовсе запретить. А на родине звезде, в свою очередь, может достаться от разгневанных фанатов.

«Будут писать анонимные писать или власти что-нибудь придумают. Да и здесь, в России, если кто-то поедет гастролировать в США, зритель может не так понять», — рассказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что российская певица Валерия не вошла в число номинантов премии «Грэмми» в США. До этого ее трек «Исцелю» прошел отборочный этап.