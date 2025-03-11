«Существует реальная угроза жизни»: Борисов о пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерке

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов рассказал о самочувствии пенсионерки, которую на пешеходном переходе сбил певец Александр Буйнов. По его словам, Алла Смирнова не смогла приехать в студию из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом он заявил в эфире шоу.

Напомним, что 27 февраля исполнитель за рулем автомобиля сбил женщину в Подмосковье. По ее словам, он не подошел и даже не поинтересовался ее состоянием. Сам звезда опровергает эти слова. Пострадавшая до сих пор находится в больнице, откуда ее не отпустили на передачу.

«Существует реальная угроза жизни — тромбоэмболия, в любую секунду может оторваться тромб», — заявил телеведущий.

Но пенсионерка появилась перед зрителями по видеосвязи и вспомнила, как все произошло. Она призналась, что просто переходила дорогу в положенном месте и перед этим осмотрелась.

«Уже когда оказалась на полосе, увидела машину, и все — меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров с пешеходного перехода. Показалось, что земля ушла из-под ног», — поделилась пенсионерка.

Она отметила, что после случившегося Буйнов отогнал машину и «спрятался за нее». Она неприятно удивилась, что певец так себя повел.

В эфире был сын Аллы Смирновой. Он пояснил, что ее состояние удовлетворительное, но «посттравматическое и непредсказуемое».

Участником программы должен был стать и сам Буйнов, но он не появился на съемках. Ранее мы писали о том, что он пожаловался на здоровье.