Александр Буйнов не пришел на съемки шоу в свою поддержку после ДТП: известна причина

Певец Александр Буйнов пропустил съемки ток-шоу, на котором обсуждали недавнее ДТП с его участием. Как оказалось, он не смог приехать из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает Super.ru.

26 февраля автомобиль Буйнова сбил женщину на пешеходном переходе. По словам очевидцев, за рулем находился сам музыкант, и после случившегося он хотел уехать. Пострадавшая рассказывала — Александр выходил из машины, но не пытался ей помочь. Сам же Александр после произошедшего публично извинялся перед женщиной и говорил о готовности способствовать ее восстановлению после аварии.

Чтобы разобраться во всей этой истории команда программы «Пусть говорят» решила собрать экспертов и выяснить все детали. Приглашен был и Буйнов. Причем он согласился на съемки, только в назначенный день не приехал. По данным источника, певец столкнулся с проблемами со здоровьем, поэтому отказался появляться в съемочном павильоне.

К слову, на ток-шоу приглашали также артиста Юрия Лозу, но он не захотел сниматься. В личном блоге музыкант пояснял, что не желал публично поддерживать Буйнова, так как в этой ситуации находится на стороне пострадавшей.

Ранее сын сбитой Александром Буйновым женщины заявил, что отказался от помощи певца.