«Существует негласное соперничество»: Александр Петров назвал его главных конкурентов в кинематографе

Александр Петров назвал своих главных конкурентов в кинематографе.

Актер не стал скрывать, что с некоторыми коллегами по цеху у него возникла некая конкуренция. Однако, несмотря ни на что, он все-таки радуется успехам других артистов.

Александр признался, что сравнивает себя с другими актерами, конкурирует и иногда даже завидует белой завистью. Подробности приводит StarHit.

«Я всегда искренне радуюсь за коллег по цеху — Ваню Янковского, Юру Борисова, Милоша Биковича. Так получилось, что между нами будто бы существует негласное внутреннее соперничество. Но на деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем это делом», — разоткровенничался Петров.

Петров также не раз говорил о том, что мечтает о мировом признании, чтобы однажды получить свой заветный Оскар. Но для этого ему необходимо доказать свою теорию успеха: внутренне подготовиться и провести работу над собой.

«Год назад это казалось какой-то фантастикой. Но в этой истории главное — сам Юра Борисов и то, к чему он пришел внутренне: его глаза, глубина, что он сейчас способен дать зрителям. Мне очень понравились и „Анора“, и Юра в ней — именно своей глубиной мирового уровня», — рассуждает звезда экрана.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров заработает за творческий вечер более 3,5 миллиона рублей.

Также сообщалось, что режиссер рассказал, как изменился Юра Борисов после номинации на «Оскар».