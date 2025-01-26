«Остается человеком»: режиссер рассказал, как изменился Юра Борисов после номинации на «Оскар»

Режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» рассказал, как изменился Юра Борисов, исполняющий главную роль, после номинаций на премии международного уровня.

Феликс Умаров сообщил, что Борисов не сильно изменился на фоне всеобщего признания его таланта. Несмотря на то, что Юра уже получил несколько международных наград, он продолжает оставаться собой, отличаясь своей человеческой простотой.

По словам режиссера, Борисов просто продолжает принимать различные творческие предложения и делать то, что он умеет лучше всего — сниматься в кино. свой путь, делает, что умеет, и совершенствуется. Режиссер считает, что артист может приобрести культовый статус.

«Для кого-то Юра может приобретать культовый статус, но при этом он остается простым человеком. Он продолжает свой путь, просто делает то, что умеет, и постоянно совершенствуется. Бесспорно, Юра замечательный актер, который проходит через интереснейшие события. И очень ценно наблюдать, как, невзирая на весь тот шум, который вокруг него появляется, он остается человеком», — поделился Уваров в беседе с ТАСС.

Феликс также рассказал о том, как как Борисов отреагировал словами: «О, прикольно» на его номинацию британской премии BAFTA.

Напомним, что накануне Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за его роль в фильме Шона Бейкера «Анора», где он сыграл Игоря.

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов получил роль в фильме режиссера Эмира Кустурицы.