«Существо в блестках, которое недавно чуть не помирало»: Цыганова высказалась о выступлении Киркорова в Ташкенте

Певица Вика Цыганова прокомментировала выступление российских знаменитостей – Ксении Собчак, Филиппа Киркорова и Ивана Урганта – в Ташкенте. Киркорова она назвала существом в блестках, которое недавно чуть ли не помирало.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале звезды.

Цыганова отметила, что «отмена» артистов в России «обернулась для них настоящим золотым дождем в Узбекистане». Она обратила внимание на распространенные в интернете кадры, как «гражданин и гражданка Израиля зарабатывают на корпоративах, пока их народ сидит в бомбоубежищах».

«Между ними затесалось существо в блёстках, которое ещё недавно чуть ли не помирало, судя по заголовкам СМИ. После выступления Киркорова очень органично вписалась песня приглашённой туда же Инстасамки «За деньги — да», которая, кажется, подходит всем участникам этого шоу», - написала певица.

Она не прошла мимо кадров из аэропорта, которые в соцсетях опубликовала Собчак. Цыганова назвала это «некой вечеринкой» и допустил, что речь идет о «голой», «судя по собравшемуся там контингенту». Цыганова считает, что звезды теперь стали собирать «шабаши» исключительно за границей «в целях конспирации».

«Вот бы их однажды не пустили обратно в Россию, а отправили жить прямиком по месту второго гражданства», - заключила певица.

Ранее сообщалось, что Киркоров отправил детей в США.