Супругу Сергея Минаева банально проиграли в карточной игре

Певец, музыкант и композитор Сергей Минаев в 90-е годы чуть не потерял супругу Алену, которую бандиты проиграли в карточной игре. Среди них существовало правило: проигравший должен убить того человека.

Неприятная ситуация случилась в Красноярске. Жена Минаева выступала в коллективе певца Владимира Маркина.

«После номера пришел мальчик и сказал: «Вот эту девочку в розовом блестящем платье уберите, потому что ее проиграли в карты», - вспоминает Алена.

Собеседник уточнил, что сидел в зале и видел это.

Чтобы спастись, артистка оделась «в какую-то шкуру, какую-то мужскую одежду». «И вывели незаметно», - делится подробностями жена Минаева.

Сам певец всю ночь спал с ножом в руках и успокоился лишь тогда, когда они улетели.

Ранее певица Наташа Королева рассказывала о выступлениях на бандитских корпоративах перед мужчинами в спортивных костюмах и с золотыми цепями.