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11:52, 16 декабря 2022
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Королева призналась, что ее кормят выступления на бандитских корпоративах

Королева призналась, что ее кормят выступления на бандитских корпоративах

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Певица Наташа Королева рассказала о выступлениях на бандитских корпоративах. По словам артистки, проблемы на частных мероприятиях ее не коснулись – к звезде всегда относились с уважением, никаких приставаний не было.

Вспоминая корпоративы в 90-е годы, Королева рассказала, что среди заказчиков «нередко попадались люди, связанные с криминалом». Артистка сообщила, что такие мероприятия были у нее «пару раз».

На этих корпоративах отсутствовали женщины: в зале находились одни «пацаны», одетые в спортивные костюмы и с толстыми золотыми цепями.

«Серьезные дядьки», как называет певица ту публику, иногда благодарили артистку и платили сверх гонорара, а также дарили подарки.

«Это было очень к месту», - вспоминает Королева времена, когда на полках магазинов стояли только «пирамиды консервов из морской капусты и березовый сок».

Королева жадно облапала музыканта Стаса Михайлова на недавнем мероприятии.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:7дней.ru
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#Наташа Королева
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