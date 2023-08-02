Супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе вышли в свет

Певец Валерий Меладзе появился на публике в компании супруги Альбины Джанабаевой. Артисты вместе выступили на светском мероприятии. Об этом рассказала поклонникам экс-солистка группы «ВИА Гра» в личном блоге.

Вокалистка опубликовала на своей странице в социальной сети новые снимки с мужем, не уточняя, какое именно событие они с мужем посетили. Примечательно, что на вечеринке пара еще и выступала. Однако видео Альбина предпочла не публиковать.

Отметим, что долгое время ходили слухи, что супруги находятся на грани развода. Они появились из-за того, что певцы не светились вместе, а Джанабаева время от времени делилась весьма тревожными мыслями. В последний раз вокалистку видели с мужем в его день рождения в конце июня. При этом поздравление Валерию было довольно сухим, из-за чего фанаты еще больше убедились, что в семье не все гладко. Но судя по всему слухи оказались ложными, и у звездных супругов по-прежнему все хорошо.

Ранее экс-депутат Роман Худяков предложил лишить Валерия Меладзе ВНЖ в России.